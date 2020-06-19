В Испании пересчитали количество жертв коронавируса: новые данные удивили

В королевстве умерло на 1177 человек больше, чем считалось

В Испании опять уточнили показатели смертности от коронавируса, но если в конце мая настоящее количество умерших посчитали на 1900 меньшим, то сейчас эта цифра выросла более чем на тысяч человек.

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Как сообщил 19 марта директор испанского координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций Фернандо Симон, на сегодняшний день от COVID-19 в Испании умерли 28 313 человек.

Это на 1 177 больше, чем сообщалось накануне – 18 июня в испанском Министерстве здравоохранения сообщили о 27 136 жертвах, из которых 52 умерли за последнюю неделю. Из-за этого в прошлом месяце в стране даже объявили самый длительный в истории Испании национальный траур.

По словам Симона, количество погибших от коронавируса выросло также резко после того, как Минздрав последние несколько недель устанавливал реальное число умерших и получал уточненные данные у автономных сообществ за предыдущие периоды.

Он также отметил, что министерство работало только с подтвержденными случаями заболевания.

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Согласно официальным данным, с начала распространения болезни в Испании зафиксировано более 245 тысяч инфицированных – страна входит в десятку самых пострадавших в мире.

При этом национальное тестирование на наличие антител показало, что реальное число переболевших испанцев составляет 2,3 млн человек, или порядка 5% населения страны.

А как обстоит ситуация с коронавирусом в других странах, смотрите в видеосюжете:

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