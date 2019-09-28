В Испании по запросу США задержали россиянина

США добиваются выдачи россиянина за его предполагаемую причастность к миллионному мошенничеству

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Правоохранительные органы Испании задержали в Валенсии гражданина России по запросу США. Об этом сообщили в посольстве РФ в Мадриде.

"Компетентные органы Испании в установленном порядке уведомили посольство о том, что 20 сентября в аэропорту города Валенсия сотрудниками национальной полиции по запросу США был задержан и помещен под стражу российский гражданин, — отметили в дипломатическом представительстве. — Соотечественника посетил сотрудник генконсульства России в Барселоне". "Его делом занимается местный адвокат", — уточнили в посольстве.

По данным газеты Provincias, россиянин Александр К. прибыл в Испанию с супругой и семилетним сыном. Он был задержан по запросу ФБР. Как пишет издание, США добиваются выдачи россиянина за его предполагаемую причастность к миллионному мошенничеству, которое он якобы совершил через интернет.

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Напомним, в июле австрийские власти объявили в международный розыск 65-летнего гражданина России Игоря Зайцева, которого заподозрили в шпионаже.

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Мы также писали об аресте в США россиянки Марии Бутиной, которую обвинили в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории Америки. Женщину приговорили к 1,5 года лишения свободы.

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