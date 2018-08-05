В Испании полиция задержала одного из лидеров российской мафии

Сегодня, 19:26

Задержанному инкриминируют убийство и фальсификацию документов

Фото: AFP
Фото: AFP

В городе Марбелья в Испании полиция задержала трех криминальных авторитетов. Один из задержанных считается одним из главарей российской мафии. Об этом сообщает местная полиция.

Мужчинам инкриминируют покушение на убийство и фальсификацию документов. Их задержали, когда лидеры мафиозных группировок обсуждали план убийства одного из членов вражеского клана. Сейчас задержанные взяты под стражу. Предполагается, что преступники планировали воссоздать криминальную структуру, ликвидированную в июне 2017 года: тогда полиция арестовала 129 подозреваемых.

Ранее  мы писали о том, что российская мафия начала активную деятельность по наращиванию собственного присутствия в Германии. Об этом заявил руководитель Федерального ведомства уголовной полиции Хольгер Мюнх. 

Напомним, не так давно в Германии и Италии во время рейдов на мафию правоохранители задержали около 170 человекОтмечается, что задержанные зарабатывали на продаже вина, еды, уборке мусора и предоставлении ритуальных услуг. Среди арестованных был мэр города Кротоне в Калабрии и еще два чиновника.
Испания, мафия, задержание, лидер, русская мафия
Источник:

УНИАН

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