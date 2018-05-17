В Испании поймали британца с 75-ю фальшивыми паспортами

Стив Аткинс уже два года был в розыске за вооруженное нападение на инкассаторов в британском Эссексе. Мужчина разоблачил себя, когда дал для проверки один из поддельных документов. Всего у мужчины обнаружили 75 поддельных документов.

Вместе с напарником он похитил более 200 тысяч фунтов стерлингов и скрылся в Испанию. Во время задержания пытался откупиться от испанской полиции купюрой 500 тысяч евро. Теперь его будут судить еще и за взяточничество.

Ранее в Киеве задержали двух женщин, которые продавали поддельный китайский ботокс. Контрафактный препарат покупали салоны красоты. Шести их клиентам после уколов понадобилась помощь врачей, один даже попал в реанимацию. И это только найденные следователями пострадавшие. В прокуратуре уверены – жертв гораздо больше.

Также мы писали, что северокорейский лидер Ким Чен Ын и его покойный отец Ким Чен Ир использовали бразильские паспорта для получения виз для посещения западных стран в 1990-х годах. В паспорте Ким Чен Ына было указано имя Джозефа Пвага (Josef Pwag), а его отец имел паспорт на имя Иджонга Чои (Ijong Tchoi). В обоих паспортах указано место рождения владельцев как Сан-Паулу, Бразилия.