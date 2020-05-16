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В Испании предложили продлить режим чрезвычайного положения

16 мая, 19:54

Руслан Ровик

Правительство Испании попросит парламент о том, чтобы еще на месяц продлить ограничения

Правительство Испании, где бушует эпидемия коронавируса, может продлить режим чрезвычайного положения еще на один месяц.

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает El Pais.

"Если правительство увидит, что чрезвычайное положение можно будет отменить раньше, мы сделаем это", - сказал Санчес, который ранее неоднократно призывал к "благоразумию".

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По его словам, "научные критерии" зададут темп перехода к новой реальности.

В настоящий момент чрезвычайное положение введено до 24 мая, и для его продления необходимо согласие парламента Испании.

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"Мы увидели, что 5% населения были инфицированы, а реальная смертность составляет 1%. Эти две цифры позволяют нам сделать вывод, что чрезвычайное положение сработало. Путь, которым мы следуем с начала эпидемии, является единственно возможным. Некоторые говорили, что решение состоит в том, чтобы позволить вирусу распространяться до тех пор, пока он не достигнет группового иммунитета, охватывающего 70% населения", – отметил Санчес.

Кроме того, он напомнил, что были страны, которые начали этот путь и вынуждены были отступить: "Если бы мы выбрали эту формулу, инфекция могла достичь 30 миллионов соотечественников и могла убить 300 000 человек".

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Напомним, что ранее испанские власти разрешают людям выходить за продуктами, в аптеку или больницу, а также выгуливать домашних животных, а с 26 апреля местным жителям также позволили выходить на прогулку с детьми.

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в королевстве выявлены около 213,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 24 543 пациента умерли. В то же время эта страна сохраняет лидерство по количеству выздоровевших пациентов.

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Испания чрезвычайное положение коронавирус

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