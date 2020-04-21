В Испании рассказали, когда начнут пускать в страну туристов

План выхода из карантина предусматривает открытие туристической отрасли не раньше конца года

Испания пытается избежать волны туристов, которая может начаться после ослабления карантина, вызванного вспышкой коронавируса.

Министр труда Испании объявил, что поэтапный план выхода из карантина предусматривает открытие туристической отрасли не раньше конца года. Поэтому иностранцам советуют не бронировать поездки. Более того: до 9 мая ограничиваются и путешествия внутри страны. За одну лишь попытку вырваться из центральных регионов в район морских курортов предусмотрен штраф – 1,5 тысячи евро.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что число умерших превысило 20 тысяч. С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.

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Кроме того, как уже сообщалось, из-за масштабов смертности, в Мадриде городской крытый каток решено использовать в качестве импровизированного морга для хранения тел жертв коронавируса.

Также мы писали, как в Испании дезинфицируют улицы с помощью беспилотников.

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