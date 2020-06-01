В Испании разгорелся карантинный скандал с принцем: что случилось

В Испании, где продолжается траур по жертвам коронавирусной эпидемии, бельгийский принц Иоахим заразился коронавирусом, и теперь ему грозит крупный штраф.

Компрометируют монаршую особу обстоятельства, при которых он подхватил инфекцию. Как пишет BBC, 26 мая 28-летний племянник короля Бельгии Филиппа и №10 в списке престолонаследия приехал для стажировки, а через два дня сходил на вечеринку в курортном городе Кордова.

Полиция заинтересовалась обстоятельствами случившегося после того, как испанские СМИ сообщили, что на празднике было 27 человек, что нарушает правила самоизоляции, – сейчас в Испании можно собираться не больше чем по 15 человек в компании.

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Принц Иоахим. Фото: скриншот

В то же время, по данным журналистов из Бельгии, на вечеринке было до 12 человек.

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Сейчас все участники мероприятия находятся на карантине, а у Иоахима проявились легкие признаки COVID-19. Если окажется, что он все же нарушил карантин в Испании, ему и всем остальным, кто был на вечеринке, грозит до 10 тысяч евро штрафа.

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На данный момент принц продолжает находиться в Испании, гражданкой которой является его супруга Виктория Ортис.

Усугубляет случившееся то, что вечеринка была организована во время 10-дневного национального траура по жертвам коронавирусной эпидемии в Испании, где вирус отнял жизни более 27 тысяч человек.

Как уже сообщалось, сейчас уровень распространения коронавируса в Испании значительно снизился, и власти королевства начали постепенно выводить страну из карантина.