В Испании рухнул самолет: есть погибшие

Погибшие были пассажирами самолета, который вылетел с местного аэродрома в регионе Кастилья и Леон

Фото: Flickr

В Испании рухнул самолет: есть погибшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2c8/958/5c72c8958f5a7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2c8/958/5c72c8958f5a7.jpg 2019-02-24T18:38:57+02:00 Евросоюз Погибшие были пассажирами самолета, который вылетел с местного аэродрома в регионе Кастилья и Леон

Правоохранительные органы испанского региона Кастилья и Леон расследуют аварию, произошедшую 24 февраля в 100 километрах от Мадрида.

Как передает Associated Press, севернее испанской столицы потерпел крушение небольшой пассажирский самолет, в результате чего погибли два человека.

По данным региональных спасательных служб, погибшие были пассажирами самолета, который вылетел с местного аэродрома.

Об ЧП аварийным службам сообщил свидетель, который увидел, что самолет падает с неба.

Причина случившегося пока что остаются неизвестными.

Напомним, ранее в этом месяце в центральной части Испании произошло крушение другого самолета. В том случае также погибли два человека - пожилые мужчина и женщина.

Кроме того, в этом же регионе едва не произошло крушение другого самолета – он совершил экстренную посадку в районе населенного пункта Сан-Агустин-дель-Гуадаликс. В результате случившегося пострадали два человека. Прибывшая на место случившегося "скорая помощь" доставила их в больницу.

Мы также писали о крушении самолета в американском штате Калифорния – летательный аппарат рухнул прямо на частный дом в округе Орандж. Жертвами авиакатастрофы стали пять человек.

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