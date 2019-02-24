В Испании рухнул самолет: есть погибшие
Погибшие были пассажирами самолета, который вылетел с местного аэродрома в регионе Кастилья и Леон
Правоохранительные органы испанского региона Кастилья и Леон расследуют аварию, произошедшую 24 февраля в 100 километрах от Мадрида.
Как передает Associated Press, севернее испанской столицы потерпел крушение небольшой пассажирский самолет, в результате чего погибли два человека.
По данным региональных спасательных служб, погибшие были пассажирами самолета, который вылетел с местного аэродрома.
Об ЧП аварийным службам сообщил свидетель, который увидел, что самолет падает с неба.
Причина случившегося пока что остаются неизвестными.
Напомним, ранее в этом месяце в центральной части Испании произошло крушение другого самолета. В том случае также погибли два человека - пожилые мужчина и женщина.
Кроме того, в этом же регионе едва не произошло крушение другого самолета – он совершил экстренную посадку в районе населенного пункта Сан-Агустин-дель-Гуадаликс. В результате случившегося пострадали два человека. Прибывшая на место случившегося "скорая помощь" доставила их в больницу.
Мы также писали о крушении самолета в американском штате Калифорния – летательный аппарат рухнул прямо на частный дом в округе Орандж. Жертвами авиакатастрофы стали пять человек.
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