В Испании рухнул самолет: есть погибшие

В результате авиакатастрофы в центре страны погибли пожилые мужчина и женщина

Фото: El Pais.

В Испании рухнул самолет: есть погибшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ace/ec0/5c5aceec0c86e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ace/ec0/5c5aceec0c86e.jpg 2019-02-06T14:19:00+02:00 Евросоюз В результате авиакатастрофы в центре страны погибли пожилые мужчина и женщина

Два человека стали жертвами падения небольшого самолета, произошедшей утром 6 февраля в центральной части Испании.

Как сообщили в службе экстренной помощи автономного сообщества Мадрид, инцидент произошел около муниципалитета Кихорна. В результате авиакатастрофы погибли два пассажира самолета – пожилые мужчина и женщина.

К месту происшествия прибыли пожарные, кареты скорой помощи и правоохранительные органы. Причины случившегося выясняются.

Стоит отметить, что накануне в этом же регионе едва не произошло крушение другого самолета – он совершил экстренную посадку в районе населенного пункта Сан-Агустин-дель-Гуадаликс. В результате случившегося пострадали два человека. Прибывшая на место случившегося "скорая помощь" доставила их в больницу.

Кроме того, в прошлом декабре в Испании два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета на здание автозаправочной станции.

Мы также писали об авиакатастрофе, которая произошел в Каталонии в прошлом мае. В результате крушения небольшого самолета погибли три человека.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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