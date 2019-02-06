В Испании рухнул самолет: есть погибшие
В результате авиакатастрофы в центре страны погибли пожилые мужчина и женщина
Два человека стали жертвами падения небольшого самолета, произошедшей утром 6 февраля в центральной части Испании.
Как сообщили в службе экстренной помощи автономного сообщества Мадрид, инцидент произошел около муниципалитета Кихорна. В результате авиакатастрофы погибли два пассажира самолета – пожилые мужчина и женщина.
К месту происшествия прибыли пожарные, кареты скорой помощи и правоохранительные органы. Причины случившегося выясняются.
Стоит отметить, что накануне в этом же регионе едва не произошло крушение другого самолета – он совершил экстренную посадку в районе населенного пункта Сан-Агустин-дель-Гуадаликс. В результате случившегося пострадали два человека. Прибывшая на место случившегося "скорая помощь" доставила их в больницу.
Кроме того, в прошлом декабре в Испании два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета на здание автозаправочной станции.
Мы также писали об авиакатастрофе, которая произошел в Каталонии в прошлом мае. В результате крушения небольшого самолета погибли три человека.
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