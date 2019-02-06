Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,42
31,39
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

В Испании рухнул самолет: есть погибшие

Сегодня, 14:19

В результате авиакатастрофы в центре страны погибли пожилые мужчина и женщина

Фото: El Pais
Фото: El Pais.
В Испании рухнул самолет: есть погибшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ace/ec0/5c5aceec0c86e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ace/ec0/5c5aceec0c86e.jpg Евросоюз В результате авиакатастрофы в центре страны погибли пожилые мужчина и женщина

Два человека стали жертвами падения небольшого самолета, произошедшей утром 6 февраля в центральной части Испании.

Как сообщили в службе экстренной помощи автономного сообщества Мадрид, инцидент произошел около муниципалитета Кихорна. В результате авиакатастрофы погибли два пассажира самолета – пожилые мужчина и женщина.

К месту происшествия прибыли пожарные, кареты скорой помощи и правоохранительные органы. Причины случившегося выясняются.

Стоит отметить, что накануне в этом же регионе едва не произошло крушение другого самолета – он совершил экстренную посадку в районе населенного пункта Сан-Агустин-дель-Гуадаликс. В результате случившегося пострадали два человека. Прибывшая на место случившегося "скорая помощь" доставила их в больницу.

Кроме того, в прошлом декабре в Испании два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета на здание автозаправочной станции.

Мы также писали об авиакатастрофе, которая произошел в Каталонии в прошлом мае. В результате крушения небольшого самолета погибли три человека.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Испания, крушение, самолет, жертвы, авиакатастрофа

Вы сейчас просматриваете новость " В Испании рухнул самолет: есть погибшие". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трагедия в небе над Альпами: на месте авиакрушения нашли выживших

25 января, 19:18

На месте падения столкнувшихся вертолета и туристического самолета на горе Теста-дель-Рютор обнаружили двоих выживших

В США разбился вертолет скорой помощи, три человека погибли

29 января, 23:22

Незадолго до этого с бортом была потеряна связь

В Австрии самолет "нырнул" в озеро во время авиашоу

4 февраля, 19:59

Пилота воздушного судна госпитализировали с незначительными травмами

В США самолет рухнул прямо в частный двор: погибли люди

22 января, 17:54

Из-за проблем с двигателем воздушное судно стремительно потеряло высоту и рухнуло вскоре после взлета

Во Франции рухнул истребитель: первые подробности случившегося

9 января, 17:51

Самолет французских ВВС Mirage 2000 исчез с радаров утром 9 января во время патрулирования

В Германии столкнулись два самолета

18 ноября 2018, 16:31

Один из пилотов скончался от полученных травм

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Украину хотят оставить без полиэтиленовых пакетов: сколько это будет стоить

Сегодня, 07:51

Какие именно кульки запретят и чем их заменят

Украинцам начали урезать субсидии

Сегодня, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм

Бюджет выборов-2019: сколько стоит стать президентом

Вчера, 07:51

Нынешние выборы обойдутся политикам сравнительно недорого. Правда, это смотря с чем сравнивать

Четыре рабочих дня вместо пяти – ждать не так долго, как кажется

Вчера, 07:43

Сколько работают люди в разных странах и кто в Украине уже может взять себе "лишний" выходной