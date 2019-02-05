На волоске от смерти: в Испании самолет совершил аварийную посадку посреди поля
Авария в воздухе едва не закончилась трагедией - два члена экипажа выжили, отделавшись лишь травмами
В результате аварийной посадки, которую в районе населенного пункта Сан-Агустин-дель-Гуадаликс в центральной Испании совершил сверхлегкий самолет, пострадали два человека, находившиеся на борту воздушного судна .
Как пишет местная пресса, авария произошла на сельскохозяйственном участке – в 200 метрах от шоссе, где самолет должен был приземлиться.
В региональной службе экстренной помощи утверждают, что в ходе случившегося пострадали двое мужчин 66 и 67 лет. Один из них получил травму головы, а второй – грудной клетки и перелом ребра.
Прибывшая на место случившегося "скорая помощь" доставила их в больницу.
На место также прибыли пожарные пожарные для предотвращения последствий разлива горючего, но этого не случилось.
Причины случившегося выясняются.
Напомним, в прошлом декабре в Испании два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета на здание автозаправочной станции.
Кроме того, сообщалось об авиакатастрофе, которая произошел в Каталонии в прошлом мае. В результате крушения небольшого самолета погибли три человека.
Также мы писали об инциденте, который произошел вчера около австрийского города Зальцбург, где во время авиашоу самолет Staudacher S-600 упал в озеро.
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