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На волоске от смерти: в Испании самолет совершил аварийную посадку посреди поля

Вчера, 20:23

Авария в воздухе едва не закончилась трагедией - два члена экипажа выжили, отделавшись лишь травмами

Фото: telemadrid.es
Фото: telemadrid.es.
На волоске от смерти: в Испании самолет совершил аварийную посадку посреди поля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9d0/2f2/5c59d02f2e1da.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9d0/2f2/5c59d02f2e1da.jpg Евросоюз Авария в воздухе едва не закончилась трагедией - два члена экипажа выжили, отделавшись лишь травмами

В результате аварийной посадки, которую в районе населенного пункта Сан-Агустин-дель-Гуадаликс в центральной Испании совершил сверхлегкий самолет, пострадали два человека, находившиеся на борту воздушного судна .

Как пишет местная пресса, авария произошла на сельскохозяйственном участке – в 200 метрах от шоссе, где самолет должен был приземлиться.

В региональной службе экстренной помощи утверждают, что в ходе случившегося пострадали двое мужчин 66 и 67 лет. Один из них получил травму головы, а второй – грудной клетки и перелом ребра.

Прибывшая на место случившегося "скорая помощь" доставила их в больницу.

На место также прибыли пожарные пожарные для предотвращения последствий разлива горючего, но этого не случилось.

Причины случившегося выясняются.

Напомним, в прошлом декабре в Испании два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета на здание автозаправочной станции.

Кроме того, сообщалось об авиакатастрофе, которая произошел в Каталонии в прошлом мае. В результате крушения небольшого самолета погибли три человека.

Также мы писали об инциденте, который произошел вчера около австрийского города Зальцбург, где во время авиашоу самолет Staudacher S-600 упал в озеро.

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Тег Испания, крушение, самолет, авиакатастрофа

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Источники:

Сегодня , ТАСС

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