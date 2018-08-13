В Испании самолет совершил экстренную посадку из-за пассажирки, "набитой" кокаином

Самолет вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту испанского города Сантьяго-де-Компостела (автономное сообщество Галисия) из-за плохого самочувствия пассажирки, проглотившей пакетики с кокаином. Об этом сообщило в понедельник агентство ЭФЭ, – пишет ТАСС.

По его информации, инцидент произошел в воскресенье. Самолет авиакомпании Blue Panorama Airlines следовал из Доминиканской Республики в итальянский Милан. Экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку для оказания помощи 23-летней пассажирке.

После приземления женщина была доставлена в медицинское учреждение. Как оказалось, внутри своего тела она перевозила 56 пакетиков кокаина весом примерно 15 г каждый.

Вскоре после посадки самолет смог вылететь в пункт назначения. Женщина находится в больнице Сантьяго-де-Компостела. Сотрудники национальной полиции Испании ведут за ней наблюдение.

Напомним, в боинг с российскими туристами ударила молния.

Не так давно самолет компании Ryanair, который летел из ирландского Дублина в хорватский Задар, экстренно приземлился в аэропорту немецкого Франкфурта.

Ранее из-за проблем с двигателем пассажирский самолет Аэробус А-330 авиакомпании "Delta" совершил вынужденную посадку в маленьком городке Канады.



