В Испании спасатели вытащили оленя из смертельной ловушки

Животное попало в болото и не могло выбраться самостоятельно

В Испании, недалеко от города Уэскара, спасатели вытащили оленя, который застрял в болоте. Животное заметили пятеро велосипедистов, проезжавших мимо руин древнего здания.

Туристы заметили, как животное бьется в затопленной канаве, которая после сильных ливней стала ловушкой для оленя.

Вначале велосипедисты обмотали вокруг рогов бедствующего животного резиновый шланг, но тот лопнул, а потому было решено вытягивать красавца голыми руками. В конце концов, животное спасли, и оно помчалось к лесу.

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Напомним, ранее в селе Великий Тростянец под Полтавой на дорожном знаке вывесили тушу мертвого оленя. Егеря заявили, что животное было застрелено браконьерами, которые демонстративно выставили следы своего преступления.

Убитого оленя на дорожном знаке первыми увидели местные жители. В том же селе, около сада, нашли и копыта животного. Люди возмутились, тем более, что замученного животного могли видеть дети.

Напомним, ранее в Азовском море пограничники обнаружили браконьеров, у которых изъяли запрещенные орудия лова, а также спасли осетра, занесенного в Красную книгу. После осмотра нескольких рыбацких лодок было составлено 10 административных протоколов за нарушение правил пограничного режима, а также четыре админпротокола по статье о нарушении правил рыболовства и ловлю осетра.

Кроме того, не так давно водная полиция Киевской области задержала на браконьерстве 40-летнего мужчину, который ранее был начальником районной рыбинспекции. С помощью сеток он выловил в Днепре более 150 килограммов рыбы.

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