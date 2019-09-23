В Испании спасатели вытащили оленя из смертельной ловушки

В Испании, недалеко от города Уэскара, спасатели вытащили оленя, который застрял в болоте. Животное заметили пятеро велосипедистов, проезжавших мимо руин древнего здания.
Туристы заметили, как животное бьется в затопленной канаве, которая после сильных ливней стала ловушкой для оленя.
Вначале велосипедисты обмотали вокруг рогов бедствующего животного резиновый шланг, но тот лопнул, а потому было решено вытягивать красавца голыми руками. В конце концов, животное спасли, и оно помчалось к лесу.
Напомним, ранее в селе Великий Тростянец под Полтавой на дорожном знаке вывесили тушу мертвого оленя. Егеря заявили, что животное было застрелено браконьерами, которые демонстративно выставили следы своего преступления.
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Убитого оленя на дорожном знаке первыми увидели местные жители. В том же селе, около сада, нашли и копыта животного. Люди возмутились, тем более, что замученного животного могли видеть дети.
Напомним, ранее в Азовском море пограничники обнаружили браконьеров, у которых изъяли запрещенные орудия лова, а также спасли осетра, занесенного в Красную книгу. После осмотра нескольких рыбацких лодок было составлено 10 административных протоколов за нарушение правил пограничного режима, а также четыре админпротокола по статье о нарушении правил рыболовства и ловлю осетра.
Кроме того, не так давно водная полиция Киевской области задержала на браконьерстве 40-летнего мужчину, который ранее был начальником районной рыбинспекции. С помощью сеток он выловил в Днепре более 150 килограммов рыбы.
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