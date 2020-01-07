В Испании спасли попавших в секс-рабство заробитчанок из Украины

Фото: REUTERS/Sergio Perez

В Испании ликвидировали преступную группировку, которая принуждала иностранок, среди которых были украинки, к проституции. Это уже второй такой случай с июня.

Как сообщили 7 января правоохранительные органы королевства, Национальная полиция Испании провела в регионе Андалусия операцию, в ходе которой была пресечена сексуальная эксплуатация женщин.

Полицейские задержали шестерых подозреваемых, а также освободили из секс-рабства пятерых женщин. Кроме украинок, среди них оказались также гражданки России.

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Члены преступной группировки заманивали своих жертв в интернете с помощью предложений о работе, обещая высокооплачиваемую работу хостессами в ресторанах или танцовщицами на дискотеках.

Уже в Испании женщин заставляли заниматься проституцией в одном из клубов в населенном пункте Мотриль. Хозяйка клуба арестована.

Напомним, что год назад правоохранительные органы также освободили в Испании пятерых россиянок и украинок, которых заставляли заниматься проституцией в одном из клубов города Гранады в Андалусии. Заманивали их по аналогичной схеме.

А в ноябре в Польше ликвидировали банду сутенеров, которые вербовали украинок и полек для торговли телом во Франции. Таким образом, к проституции могли быть привлечены несколько сотен женщин.

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