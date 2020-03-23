В Испании установили новый рекорд погибших от коронавируса

В Испании, где ранее глава Каталонии Ким Торра заразился коронавирусом, количество жертв пандемии установило новый рекорд – за прошедшие 24 часа в этой стране от COVID-19 скончались 462 человека.

Об этом сообщает El Pais, уточняя, что совокупное количество погибших достигло 2182 человека. Кроме того, число заболевших за последние сутки увеличилось на 16% и теперь превышает 33 тыс. человек. Таким образом, после Италии Испания является второй самой пострадавшей от коронавируса страной Европы.

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На данный момент 2355 испанцев находятся в отделениях интенсивной терапии, а 3555 пациентов выздоровели.

По словам координатора по чрезвычайным ситуациям Фернандо Симона, на этой неделе ожидается пик заболеваемости в Испании.

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В связи с этим в Мадриде открыли крупнейший в Европе временный госпиталь – на 5000 койко-мест. Его обустроили на территории огромного выставочного центра Ifema и уже начали наполнять пациентами. Ожидается, что тут будут отбывать карантин люди с легкими симптомами.

22 марта правительство Испании продлило чрезвычайное положение в стране еще на 15 дней.

Напомним, ранее в Украине разразился скандал – в то время, как в разгар эпидемии жители страны не могут найти в аптеках ни одной защитной маски, партию таких медсредств обнаружили в Испании.

Также ранее в элитной мадридской школе, где учатся дети испанского короля – 14-летняя наследница престола принцесса Леонор и 12-летняя инфанта София, зафиксировали один случай заражения коронавирусом.

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