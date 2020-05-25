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В Испании уточнили число умерших от коронавируса: почему пересчитывали жертв

25 мая, 23:49

Елена Кузьмич

Из-за пересчета официальное число умерших от коронавируса пациентов снижено на 1 918

Министерство здравоохранения Испании распространило уточненную информацию по общему количеству летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в стране, в которой предложили продлить режим чрезвычайного положения.

Об этом заявила местная телекомпания RTVE.

Так, по данным испанского минздрава, официальное число умерших от коронавируса пациентов снижено на 1 918 – с 28 572 до 26 834 человек. Также на 372 снижено общее число случаев заболевания COVID-19 – с 235 772 до 235 400.

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Уточнили число жертв из-за "новой стратегии диагностики, наблюдения и контроля на начальном этапе пандемии". Сейчас проводится проверка отдельных случаев заболевания, госпитализаций и смертей, поэтому могут быть расхождения с информацией за предыдущие дни.

Глава координационного центра по предупреждению о вреде для здоровья и чрезвычайным ситуациям минздрава Испании Фернандо Симон заметил, что из статистки исключаются неподтвержденные и повторяющиеся данные об умерших, отметив, мол, что "такое бывает при всех эпидемиях".

Ранее мы писали о том, почему сейчас лучше не ехать в Испанию: ведь в стране все еще действует чрезвычайное положение, а границу для Украины откроют еще не скоро.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Испания жертвы заражение коронавирус

Источник: Интерфакс

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