В Испании в массовом ДТП из 50 автомобилей пострадали 34 человека
Аномальный снегопад и дождь превратили шоссе в каток, на котором столкнулись грузовые и легковые автомобили
Сильный снегопад вызвал столкновение 50 легковых и грузовых автомобилей вблизи города Самосьерра в провинции Мадрид. Машины столкнулись буквально в течение 15 минут.
В результате массового ДТП пострадало 34 человека. Тяжело ранена женщина 62 лет. Пожарные провинции Мадрида провели 10 спасательных операций и сотрудничали с коллегами из Кастилии и Леона в профилактических и уборочных работах.
По словам очевидцев, дорога напоминала каток, полный автомобилей. Есть люди с приступами тревоги и переохлаждением, а некоторые оказались под машинами.
Водители и пассажиры нашли убежище в кафетерии, расположенном в горном туннеле Сомосьерра. Оттуда они наблюдали за работой дюжины машин скорой помощи и снегоочистителей.
Напомним, из-за сложных погодных условий и гололеда утром 3 марта на Московской кольцевой автодороге в российской столице столкнулись около двух десятков машин.
Ранее похожая авария произошла на севере Канады, где в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор столкнулось 15 автомобилей, включая 13 легковых и два грузовика.
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