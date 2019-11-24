В Испании в связи с каталонским кризисом арестован украинец

Он может быть связан с диверсионным отрядом ГРУ РФ

/ Фото: AFP

В рамках расследования роли спецслужб РФ в каталонском кризисе в Испании задержали двух мужчин – гражданина Украины и россиянина.

Об этом в субботу, 23 ноября, сообщила газета El Mundo.

Задержание произошло 4 октября в провинции Жирона на северо-востоке страны, когда мужчины направлялись на "Мерседесе" с белорусскими номерами в сторону французской границы. В сумке одного из них была обнаружена граната М-75 российского производства.

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По решению суда в Фигерасе оба задержанных помещены в следственный изолятор, отмечает DW.

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В отношении одного из задержанных 4 октября мужчин в Испании ранее был выдан ордер на арест по документам на другое имя, сообщает издание.

Национальная судебная палата Испании (НСПИ), 4 месяца назад инициировавшая расследование о вмешательстве РФ в события в Каталонии, связывает обоих арестованных с Денисом Сергеевым, которого считают офицером российской военной разведки, ранее назвавшейся ГРУ.

Как выяснил Bellingcat, Сергеев с паспортом на имя Сергея Федотова посещал Барселону несколько раз, в том числе 29 сентября 2017 года, за три дня до референдума о независимости Каталонии. Как отмечает El Mundo, испанские власти считают его сотрудником российской части 29155, которая входит в структуру ГРУ и "специализируется на подрывной деятельности, саботаже и убийствах.

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