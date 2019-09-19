В Испании военный самолет рухнул в море: есть жертвы

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В Испании разбился самолет военно-воздушных сил: в результате крушения погибли два человека. Об этом сообщает ВВС Испании в Twitter в среду, 18 сентября.

Сообщается, что самолет академии ВВС Испании во время учений упал в море вблизи берега провинции Мурсия утром 18 сентября. В результате погибли двое пассажиров – инструктор и курсант.

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"Командующий Даниэль Мелеро и ученик Роза Мария Альмирон погибли сегодня утром в авиакатастрофе в Ла-Манга", – говорится в сообщении.

Ранее на Ставрополье потерпел крушение штурмовик Су-25УБ с двумя человеками на борту. На этот раз рухнул штурмовик Су-25УБ.

Напомним, в январе во время посадки на военный аэродром Воздушно-космических сил РФ в Мурманской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3. Пилот пытался посадить самолет на заснеженной местности, но из этого ничего не получилось, бомбардировщик после касания с землей начало разрывать на части, и он взорвался.

Кроме того, в начале этого года в Японском море столкнулись два российских бомбардировщика Су-34. В ходе спасательной операции один штурман истребителя был найден живым вскоре после крушения, а другого пилота нашли на индивидуальном спасательном плоту без признаков жизни.

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