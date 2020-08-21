В Испании вспыхнула опасная лихорадка: есть первая жертва

Вспышка заболевания в Андалусии уже затронула 35 человек

Житель испанской провинции Севилья (автономное сообщество Андалусия – Ред.) умер из-за вируса лихорадки Западного Нила. Об этом сообщило агентство EFE.

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По его информации, 77-летний мужчина из населенного пункта Ла-Пуэбла-дель-Рио стал первой жертвой вируса, вспышка которого была зафиксирована в провинции. Умерший несколько дней находился в отделении интенсивной терапии.

Вспышка заболевания в Андалусии уже затронула 35 человек, из них 32 были госпитализированы.

Вирус лихорадки Западного Нила — острое инфекционное заболевание. Чаще всего переносчиками заболевания являются комары.

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Напомним, что еще в 2013 году в Украину пришла смертельно опасная лихорадка западного Нила. Первый случай заражения вирусом лихорадки западного Нила житомирские медики выявили в Малинском районе.

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А в 2012 году жертвами лихорадки Западного Нила в США стали 147 человек. Вспышка лихорадки стала самой серьезной в истории США. За несколько недель были зафиксированы более трех с половиной тысяч случаев заболевания практически во всех американских штатах.

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