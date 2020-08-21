Українська
$ 27,48
32,55
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

В Испании вспыхнула опасная лихорадка: есть первая жертва

21 августа, 01:23

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Вспышка заболевания в Андалусии уже затронула 35 человек

Житель испанской провинции Севилья (автономное сообщество Андалусия – Ред.) умер из-за вируса лихорадки Западного Нила. Об этом сообщило агентство EFE.

Реклама

По его информации, 77-летний мужчина из населенного пункта Ла-Пуэбла-дель-Рио стал первой жертвой вируса, вспышка которого была зафиксирована в провинции. Умерший несколько дней находился в отделении интенсивной терапии.

Вспышка заболевания в Андалусии уже затронула 35 человек, из них 32 были госпитализированы.

Вирус лихорадки Западного Нила — острое инфекционное заболевание. Чаще всего переносчиками заболевания являются комары.

В тренде
Белорусская оппозиция предложила милиции и армии перейти на ее сторону

Напомним, что еще в 2013 году в Украину пришла смертельно опасная лихорадка западного Нила. Первый случай заражения вирусом лихорадки западного Нила житомирские медики выявили в Малинском районе.

Реклама

А в 2012 году жертвами лихорадки Западного Нила в США стали 147 человек. Вспышка лихорадки стала самой серьезной в истории США. За несколько недель были зафиксированы более трех с половиной тысяч случаев заболевания практически во всех американских штатах.

Смотрите в видео, какие еще болезни могут атаковать человечество.

Бубонная чума атакует. Коронавирус может заменить новая пандемия?

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Испания Севилья лихорадка

Источник: ТАСС

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в Беларуси
Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в БеларусиПолитика
Глава МИД Швеции заявила, что санкции ЕС не затронут простых белорусов
Глава МИД Швеции заявила, что санкции ЕС не затронут простых белорусовЭкономика
Глава МИД Германии рассказал, какие санкции приготовили для Беларуси
Глава МИД Германии рассказал, какие санкции приготовили для БеларусиЕвросоюз
В Кремле подтвердили место переговоров в
В Кремле подтвердили место переговоров в "нормандском формате", но не знают датыПолитика
Германия озвучила требования к Лукашенко
Германия озвучила требования к ЛукашенкоПолитика
Били до потери сознания, грозили выбить все зубы: поляки рассказали о пытках в Минске
Били до потери сознания, грозили выбить все зубы: поляки рассказали о пытках в МинскеДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять