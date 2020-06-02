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В Испании за двое суток не выявили ни одной смерти от COVID-19

2 июня, 22:14

Елена Вус Елена Вус

За последние семь дней жертвами коварной болезни стали 34 человека

В Испании, которая уже готовится впустить туристов, вторые сутки не подтверждено ни одной смерти от COVID-19. Всего в стране зафиксировано 239 тыс. 932 подтвержденных случая заражения новым коронавирусом, включая 137 новых случаев за сутки.

По информации Министерства здравоохранения страны, общее количество летальных случаев, подтвержденных с начала пандемии, остается неизменным – 27 тыс. 127, из них 34 – за последние семь дней. На сегодняшний день госпитализированы 123 тыс. 974 человека. В отделениях интенсивной терапии находятся 11 тыс. 413 пациентов.

Напомним, что антирекорд количества смертей от коронавируса в Испании был установлен 2 апреля – тогда только за одни сутки умерло 950 человек.

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Также сообщалось, что 25 мая испанские власти пересчитали показатели смертности среди пациентов с COVID-19, объяснив это "новой стратегией диагностики, наблюдения и контроля на начальном этапе пандемии". После этого количество жертв эпидемии снизили почти на две тысячи.

Как Испания и другие страны Европы выходят из карантина, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Испания смерть заражение коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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