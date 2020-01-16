В Испании загорелся аэропорт, пассажиров эвакуировали

Пожарные уже потушили пламя и аэропорт возобновил работу

В аэропорту испанского города Аликанте возник масштабный пожар, в результате которого была проведена срочная эвакуация людей.

Об этом сообщает Alicante Plaza.

Из терминала эвакуировали сотни пассажиров и работников аэропорта. По предварительным данным, пострадавших нет.

Пожарные потушили пламя за несколько часов.

Через 2,5 часа работа аэропорта была возобновлена. В связи с инцидентом самолеты для приземления были направлены на запасные полосы в Валенсии и Мурсии, также несколько рейсов были задержаны.

Причина возгорания пока не известна.

Как сообщалось в испанской провинции Таррагона произошел взрыв на нефтехимическом заводе, в результате чего погиб минимум один человек, восемь получили ранения, один человек считается пропавшим без вести.

Также В испанской провинции Толедо разбился небольшой самолет, два человека погибли. После падения самолет загорелся. Два человека, находившиеся на борту, погибли мгновенно. Личности погибших и их пол не известны.

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