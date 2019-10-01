В Испании женщину впервые приговорили к пожизненному заключению

В Испании впервые приговорили женщину к пожизненному заключению: 45-летней Анне Хулии Кесаде дали максимальный срок наказания за убийство восьмилетнего мальчика.

Как оказалось, школьник был сыном ее любовника. Он исчез без вести в конце февраля прошлого года.

Поиски ребенка продолжались две недели, до тех пор, пока полицейские не нашли его тело в багажнике автомобиля женщины.

Она призналась в убийстве и рассказала, что вначале похоронила малыша на собственном участке, и, чтобы скрыть доказательства, планировала вывезти его подальше.

Сейчас женщина должна выплатить родителям мальчика по 250 тысяч евро и еще 200 тысяч компенсировать на проведение поисковых работ.

Напомним, ранее в Киеве суд вынес приговор по резонансному делу о гибели годовалого ребенка в декабре 2016 года, когда женщина на 11 дней бросила в запертой квартире годовалого сына и двухлетнюю дочку. В результате мальчик умер от голода, а обессиленную девочку удалось спасти. Суд вынес приговорил горе-мать получила восемь лет тюрьмы, тогда как прокуратура требовала для нее пожизненного лишения свободы.

Также в столице уже другая мать-"кукушка" бросила детей ночью на улице, потому что они ей мешали. Двух девочек в коляске нашли прохожие возле дома на ул. Ванды Василевской в Шевченковском районе. Одной из них было всего восемь месяцев, второй – два года.

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