В испанском баре мужчина открыл огонь: погиб один человек, трое ранены

В одном из баров испанской провинции Вальядолид мужчина открыл стрельбу, в результате чего погиб один человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает издание El Norte de Castilla.

Инцидент произошел в муниципалитете Кастрильо-Техеро.

"Мужчина, который находился там в отпуске, вошел в бар около 6:00 и открыл стрельбу. Он был задержан через несколько часов в своем доме в Вальядолиде", – говорится в сообщении.

Согласно сообщению экстренных служб автономии Кастилия и Леон, от полученных ран умер мужчина 46 лет. Среди пострадавших – мужчины 50 лет, 51 года и 58 лет.

Ранее в Мексике в городе Монтеррей 15 человек были убиты и девять ранены во время стрельбы в шести разных барах.

А в Барселоне один человек погиб и еще один получил серьезные ранения в результате стрельбы по машине с немецкими номерами, которую открыли неизвестные, передвигавшиеся на мотоцикле.

Кроме того, мы писали, что в Каталонии осенью прошлого года на одном из предвыборных участков неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия, в результате инцидента пострадали четыре человека.