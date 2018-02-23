В Италии антифашисты устроили стычки с полицией

В итальянском Турине произошли массовые беспорядки. Протестующие устроили драку с полицией.

Вначале в полицейских швыряли камни, бутылки и петарды. Те в ответ применили водометы и дубинки.

Все началось с акции антифашистов. Около пятисот митингующих пытались сорвать предвыборное мероприятие ультраправой партии, которое проходил в одном из отелей города. В результате столкновений двое протестующих были задержаны, четверо полицейских получили ранения.

Напомним, ранее на этой неделе тысячи школьников по всей Америке выходили на митинги, чтобы власть повлияла на рынок оружия. Часть американцев против ее свободной продажи – их выступления усилились после трагедии во Флориде, где юноша расстрелял 17 человек в своей бывшей школе.

Позже в США студенты устроили "лежачий протест". 17 студентов (как символ того, что именно столько людей погибло во время стрельбы в школе города Паркленд) легли на дороге напротив главного входа в резиденцию президента. Участники протеста лежали на земле по три минуты - столько времени понадобилось подозреваемому Николасу Крузу для того, чтобы убить учеников школы Паркленда 14 февраля.