В Италии арестовали двух украинцев за незаконную перевозку мигрантов

Сегодня, 17:26

Украинцы были арестованы за переправку в Италию из Турции парусным судном 44 мигрантов из Афганистана, в том числе 12 детей

Украинцев арестовали. Фото: bryansktoday.ru
Украинцев арестовали. Фото: bryansktoday.ru

В Италии арестовали двух украинцев за незаконную перевозку мигрантов. Об этом сообщила полиция, передает итальянское издание ANSA.

Украинцы были арестованы за переправку в Италию из Турции парусным судном 44 мигрантов из Афганистана, в том числе 12 детей.

Лодка с мигрантами в понедельник, 27 августа, прибыла на итальянский остров Сицилия и пришвартовалась недалеко от города Ното.

Ранее сообщалось, что суд греческого города Пирей приговорил к 180 годам тюрьмы музыканта ивано-франковской группы "Перкалаба" Сергея Шваюка и его друга Петра Литвинчука.

Украинцев обвинили в незаконной перевозке мигрантов. Шваюка арестовали в Греции в марте 2018 года. Мужчины совершили нарушения сразу по нескольким статьям: незаконное пересечение границ страны Европейского Союза, создание опасности для жизни людей из-за перегрузки яхты и отсутствия спасательных средств. Также при задержании у Шваюка и Литвинчука не было документов на управление яхтой.

Ранее украинские пограничники совместно с правоохранителями стран ЕС разоблачили трех граждан Украины, которые переправляли нелегальных мигрантов.  Кроме того, в Италии задержали украинское судно с мигрантами. На борту находился 71 гражданин, в том числе 8 женщин и 15 детей, которых переправляли из Турции.
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