В Италии число погибших от коронавируса превысило 2500

Общее количество зараженных, включая жертв и тех, кто вылечился, составило 31 506

По состоянию на вторник, 17 марта, количество жертв коронавируса в Италии составило 2503 человека.

Об этом говорится в данных, распространенных министерством здравоохранения Италии.

За последние сутки от вируса умерли еще 345 человек. Этот показатель близок к понедельнику, когда число погибших возросло на 349. В воскресенье рост смертей составил 368 за сутки.

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Всего в Италии 26 062 больных на COVID-19 – это на 2989 больше, чем в понедельник.

Общее количество зараженных, включая жертв и тех, кто вылечился, составило 31 506.

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Отмечается, что катастрофическая ситуация с количеством коек в отделениях интенсивной терапии сложилась в Бергамо – там больше нет мест. Местные власти планируют развернуть там полевой госпиталь.

Во всем мире зарегистрировано более 185 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, из которых по меньшей мере 80 тысяч человек вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 7300 пациентов.

Тем временем в Украине зафиксировано 7 новых случаев инфицирования коронавирусом. Так, по состоянию на 20:00 вторника, 17 марта, в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.

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