В Италии число жертв коронавируса за сутки снова составило более 200 человек

Число умерших от вызываемого коронавирусом заболевания в Италии, где из-за новой пневмонии планируют легализировать 600 тысяч работников-мигрантов, за последние сутки составило снова более 200 человек — 242. Об этом заявил Департамент гражданской защиты. Общее число летальных исходов достигло 31 610.

Ранее от последствий коронавирусной инфекции умерли 262 человека. Число излечившихся за последние сутки достигло почти 5 тыс. человек. Всего вылечились более 120 тыс. из 223 855 общего числа инфицированных с начала пандемии. Число новых случаев заражения по стране составило 789 человек.

18 мая в Италии вступает в силу второй этап ослабления мер карантина, действовавшего с 10 марта. Ожидается, что для обслуживания клиентов за столиками откроются рестораны и бары, а также парикмахерские и магазины. При этом должны соблюдаться строгие меры предосторожности. Требуется сохранять безопасную дистанцию, использовать маски и перчатки и не превышать максимально возможное число посетителей.

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Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Коронавирусом в мире заразились более 4,4 млн человек, свыше 300 тыс. умерли.

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