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Украинца чуть не убили в Италии из-за водки и Сталина

10 января, 16:25

Ужин с коллегой из Беларуси чуть не стоил жизни украинскому дальнобойщику в Ломбардии

Правоохранители в Италии, где ранее со стрельбой ограбили украинку, расследуют покушение на жизнь гражданина нашей страны, которое произошло в регионе Ломбардия на севере страны.

Как сообщили в миланской полиции, инцидент случился еще 5 января, но внимание украинских СМИ это привлекло лишь сейчас.

47-летний украинский дальнобойщик остановился для отдыха и ночлега на станции Esso в городе Сордьо. Там он познакомился с коллегой из Беларуси. За обедом они выпили алкоголь – между мужчинами завязалась жаркая политическая дискуссия.

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"Вернувшись в свои грузовики, они отдыхали в кабинах во второй половине дня, а затем встретились около 18:00 и возобновили начатую в обед беседу. На этот раз беларус ударил своего 47-летнего коллегу железным прутом по голове", — утверждают в полиции.

В результате потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии, а его 59-летнего обидчика задержали по обвинению в покушении на убийство.

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По данным итальянских СМИ, он также является выходцем из Украины, а одной из тем, из-за которой они поссорились стал советский диктатор Иосиф Сталин.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о гибели в Италии гражданки Украины Анны Артым. О женщине известно лишь то, что она была родом из Тернопольской области, а работала в Неаполе.

Мы также сообщали о гибели украинки от рук ревнивого мужав итальянском городе Мелфи в 2018 году.

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Италия дальнобойщики украинцы за границей белорусы Ломбардия

Источник: Сегодня

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