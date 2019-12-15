В Италии десятки тысяч людей вышли на протест "сардин": фото

На улицы Рима вышли десятки тысяч людей с протестом против правого экстремизма и ксенофобии в стране. Демонстранты откликнулись на призыв организаторов так называемого движения "сардин", основанного активистами в Болонье против правопопулистской партии "Лига" бывшего министра внутренних дел Маттео Сальвини. Об этом сообщает DW.

Протестующие собрались на площади Порта Сан Джованни. Они держали в руках плакаты в форме сардин с написанными на них лозунгами и пели известную партизанскую песню Bella Ciao. Также участники движения изображали эту рыбу на плакатах, одеваются в костюмы сардин и приносят с собой игрушки.

"Сардины" не являются решением против всего зла. Именно люди заполняют площади своими идеями и видят врага: упрощенную идею популизма", — заявил во время выступления один из основателей движения Маттиа Сантори.

Он описал движение "сардин" как "антифашистское, за равенство, против нетерпимости и против гомофобии".

Движение "сардин" основали в середине ноября ранее неизвестными активистами в ответ на победу "Лиги" на региональных выборах в регионе Умбрия.

Напомним, недавно во Франции прошел "протест тракторов". Работники аграрного сектора провели 27 ноября в Париже акцию протеста против ухудшения условий для их работы из-за требований международных организаций и решений местных властей.

Кроме того, из-за забастовок образовались пробки протяженностью почти 580 км в столичном регионе Иль-де-Франс. Диспетчеры такси честно сдержали обещание оставить на прежнем уровне цены в день массовых протестов 5 декабря, приуроченных к началу забастовки против пенсионной реформы.

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