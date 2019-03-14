В Италии детям без прививок запретили посещать школы и детсады

Данный закон разработали на фоне роста случаев заболеваний корью

Лучшая профилактика от кори - вакцинация. Фото: freepik.com

В Италии детям без прививок запретили посещать школы и детсады //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/121/7a1/5c81217a144bd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/121/7a1/5c81217a144bd.jpg 2019-03-14T02:38:47+02:00 Евросоюз Данный закон разработали на фоне роста случаев заболеваний корью

В Италии вступил в силу закон, согласно которому детям без прививок запретили посещать детские сады и школы.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

Так, данный закон разработали на фоне роста случаев заболеваний корью. Итальянские чиновники отмечают, что уровень вакцинации улучшился с момента его введения.

Согласно так называемому итальянскому закону Лоренцина, названному в честь бывшего министра здравоохранения, который его ввел, дети должны пройти ряд обязательных прививок перед посещением школы. В частности, они включают прививки от ветряной оспы, полиомиелита, кори, эпидемического паротита и краснухи.

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Кроме того, детские дошкольных учреждения имеют право отказать в посещении непривитому ребенку или ребенку, чьи родители не представили соответствующих документов, подтверждающих наличие у него обязательных прививок.

Отмечается, что непривитым школьникам в возрасте 6–16 лет школы не могут отказать в допуске к занятиям, однако за нарушение закона их родителям грозит штраф в размере до €500.

Местные власти Болоньи уже воспользовались законом и разослали письма о временном запрете посещения детских учреждений родителям около 300 детей, у которых нет полного набора прививок, а проблемы с документальным подтверждением прививок вообще обнаружились у 5 тыс. детей.

Ранее мы писали, что Ульяна Супрун развенчала главные мифы о кори. Глава украинского Минздрава настаивает на обязательной вакцинации.

Напомним, во Львовской области школьников массово вакцинируют от кори. Около трети учеников не имели своевременной вакцинации.

Также мы писали о том, как заставят вакцинироваться о кори тех детей, чьи родители категорически против.

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