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В Италии детям без прививок запретили посещать школы и детсады

Сегодня, 02:38

Данный закон разработали на фоне роста случаев заболеваний корью

Лучшая профилактика от кори - вакцинация
Лучшая профилактика от кори - вакцинация. Фото: freepik.com
В Италии детям без прививок запретили посещать школы и детсады //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/121/7a1/5c81217a144bd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/121/7a1/5c81217a144bd.jpg Евросоюз Данный закон разработали на фоне роста случаев заболеваний корью

В Италии вступил в силу закон, согласно которому детям без прививок запретили посещать детские сады и школы.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

Так, данный закон разработали на фоне роста случаев заболеваний корью. Итальянские чиновники отмечают, что уровень вакцинации улучшился с момента его введения. 

Согласно так называемому итальянскому закону Лоренцина, названному в честь бывшего министра здравоохранения, который его ввел, дети должны пройти ряд обязательных прививок перед посещением школы. В частности, они включают прививки от ветряной оспы, полиомиелита, кори, эпидемического паротита и краснухи. 

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Кроме того, детские дошкольных учреждения имеют право отказать в посещении непривитому ребенку или ребенку, чьи родители не представили соответствующих документов, подтверждающих наличие у него обязательных прививок. 

Отмечается, что непривитым школьникам в возрасте 6–16 лет школы не могут отказать в допуске к занятиям, однако за нарушение закона их родителям грозит штраф в размере до €500.

Местные власти Болоньи уже воспользовались законом и разослали письма о временном запрете посещения детских учреждений родителям около 300 детей, у которых нет полного набора прививок, а проблемы с документальным подтверждением прививок вообще обнаружились у 5 тыс. детей.

Ранее мы писали, что Ульяна Супрун развенчала главные мифы о кори. Глава украинского Минздрава настаивает на обязательной вакцинации.

Напомним, во Львовской области школьников массово вакцинируют от кори. Около трети учеников не имели своевременной вакцинации.

Также мы писали о том, как заставят вакцинироваться о кори тех детей, чьи родители категорически против.

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Тег закон, Италия, дети, прививки, вакцинация

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