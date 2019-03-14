В Италии детям без прививок запретили посещать школы и детсады
Данный закон разработали на фоне роста случаев заболеваний корью
В Италии вступил в силу закон, согласно которому детям без прививок запретили посещать детские сады и школы.
Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.
Так, данный закон разработали на фоне роста случаев заболеваний корью. Итальянские чиновники отмечают, что уровень вакцинации улучшился с момента его введения.
Согласно так называемому итальянскому закону Лоренцина, названному в честь бывшего министра здравоохранения, который его ввел, дети должны пройти ряд обязательных прививок перед посещением школы. В частности, они включают прививки от ветряной оспы, полиомиелита, кори, эпидемического паротита и краснухи.
Кроме того, детские дошкольных учреждения имеют право отказать в посещении непривитому ребенку или ребенку, чьи родители не представили соответствующих документов, подтверждающих наличие у него обязательных прививок.
Отмечается, что непривитым школьникам в возрасте 6–16 лет школы не могут отказать в допуске к занятиям, однако за нарушение закона их родителям грозит штраф в размере до €500.
Местные власти Болоньи уже воспользовались законом и разослали письма о временном запрете посещения детских учреждений родителям около 300 детей, у которых нет полного набора прививок, а проблемы с документальным подтверждением прививок вообще обнаружились у 5 тыс. детей.
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