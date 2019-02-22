В Италии экс-губернатора приговорили к шести годам за коррупцию

Формигони признан виновным в получении многомиллионных взяток

Фото: Pixabay

В Италии экс-губернатора приговорили к шести годам за коррупцию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/16f/bf4/5c616fbf4aa02.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/16f/bf4/5c616fbf4aa02.jpg 2019-02-22T03:00:00+02:00 Евросоюз Формигони признан виновным в получении многомиллионных взяток

Бывший губернатор крупнейшей итальянкой области Ломбардия Роберто Формигони окончательно приговорен по делу о коррупции к пяти годам и 10 месяцам тюремного заключения. Как сообщило агентство АНСА, обвинительный приговор был подтвержден высшей судебной инстанцией — Кассационным судом и подлежит немедленному исполнению.

Судьи Кассационного суда немного сократили назначенный первичной инстанцией срок заключения — с максимально предусмотренных за вменяемые в вину экс-чиновнику преступления 7,5 лет до 5 лет и 10 месяцев.

Формигони признан виновным в получении многомиллионных взяток, в том числе в виде оплаченных услуг, дорогостоящих путешествий и подарков за покровительство частным фондам в системе регионального здравоохранения, которые впоследствии были уличены в крупных хищениях и отмывании денег. Ранее уже несколько человек, связанные с этими фондами, были приговорены к разным срокам. В расследовании фигурировала известная миланская клиника "Сан-Раффаэле". Сам экс-губернатор неоднократно становился фигурантом дел о коррупции, однако до сих пор его вина ни разу не была доказана.

Формигони возглавлял ведущую с экономической точки зрения область Италии беспрерывно с 1995 по 2013 год, переизбираясь на пост губернатора четыре раза. Однако последний срок он прервал, поскольку баллотировался на выборы в парламент. Формигони был избран в 2013 году в верхнюю палату (Сенат) от партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", однако потом в 2014 году он присоединился к Анджелино Альфано и его "Новому правому центру", который поддержал правительство Демократической партии, отколовшись от Берлускони.

Напомним, украинская коррупция оставила следы в 65 странах мира. Антикоррупционеры объяснили, почему приходится обращаться за помощью к зарубежным коллегам.

Ранее в Украине начали официально вести учет коррупционеров. Специальный реестр содержит информацию о лицах, привлеченных к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также о юридических лицах, в которых применены меры уголовно-правового характера в связи с совершением коррупционного правонарушения

К тому же Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции.

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