В Италии эвакуировали более 11 тыс. жителей из-за бомбы

Сегодня, 21:18

Внутри бомбы находится 13 кг тротила


В Италии, где ранее украинская альпинистка погибла от удара молнии, эвакуировали 11,3 тыс. человек из-за найденной бомбы времен Второй мировой войны, передат ANSA.

Так, согласно данным агенства, в городе Терни э была обнаружена 226 кг американская бомба около вокзала Цези.

Согласно информации Terni Today, внутри ее находится 13 кг тротила.

После завершения эвакуации саперы разминируют ее, а затем снаряд будет подорван в карьере.

Как сообщалось, ранее во время строительных работ в центре Дрездена была найдена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны.

А работники "Штутгарта", которые отвечают за состояние полей на тренировочной базе, были шокированы находкой под травяным покрытием. При смене газона на одном из тренировочных полей "Штутгарта" было обнаружено 50-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны.

Также недавно чрезвычайная ситуация случилась в итальянском городке Фано, на побережье Адриатики. 23 тысячи местных жителей эвакуировали из-за бомбы  времен Второй мировой. Ее накануне нашли во время строительных работ на набережной. Срочно покинуть помещение заставили всех в радиусе двух километров. В зоне эвакуации оказались школа, больница и железнодорожная станция.
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Источник:

"Сегодня"

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