В Италии, Франции и Германии рекордно низкая смертность от коронавируса

В то время как в НАТО готовятся к новой волне коронавируса, в Италии, Франции и Германии рекордно снизилось количество смертей от COVID-19.

По данным Департамента гражданской защиты Италии, от последствий COVID-19 за последние сутки (3 мая) умерли 174 человека, что является рекордно низким показателем за почти два месяца, хотя днем ранее число умерших составляло 474.

Общее число инфицированных с начала пандемии в стране достигло 210 717. Показатель суточного прироста новых случаев заражения коронавирусом в Италии зарегистрирован на рекордно низком уровне – 1389 человек.

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По данным департамента, число излечившихся составило за последние сутки 1740 и достигло 81 654.

Во Франции количество умерших после заражения коронавирусом за сутки (3 мая) увеличилось на 135 человек. По данным СМИ, это самый низкий показатель с 22 марта.

"С 1 марта мы насчитываем 24 895 смертей. 15 583 смерти зафиксированы в больницах, 9312 смертей – в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях", – говорится в коммюнике министерства социальных дел и здравоохранения страны.

Согласно документу, в больницах находятся 25 815 пациентов, из которых 3819 – в реанимации. Из больниц были выписаны 50 784 человека. Число случаев заражения с начала эпидемии составляет 131 287.

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Германия в понедельник, 4 мая, сообщила о наименьшем приросте смертности от COVID-19 за последние 24 часа, начиная c 25 марта.

По данным немецкого федерального института инфекционных заболеваний Роберта Коха, за сутки в стране от коронавируса умерли 43 человека, общее число смертей составило 6692.

Количество новых заражений коронавирусом в Германии также остается относительно низким: за сутки зафиксировано 679 новых случаев. Общее количество инфицированных в Германии сейчас составляет 163 175 человек.

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Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено 3 507 265 случаев заражения коронавирусом, умерли 247 491 человек.

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