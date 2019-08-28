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В Италии идут переговоры о новой коалиции: подробности

28 августа, 11:18

Заключению соглашения по правительству могут помешать "личные амбиции" вице-премьера Италии Ди Майо

Кризис в Италии

Кризис в Италии / Фото: AFP

В Риме прошла встреча представителей Демократической партии и "Движения 5 звезд" по вопросу формирования правительства, сообщают во вторник итальянские СМИ. Таким образом, партии вернулись к диалогу после перерыва, вызванного разногласиями между ними.

Во встрече вечером во вторник приняли участие руководители обеих партий в Сенате и Палате депутатов, а также другие видные члены партий. Луиджи Ди Майо, возглавляющий "Движение 5 звезд", и Никола Дзингаретти, стоящий во главе Демократической партии, во встрече не участвовали.

Руководитель Демпартии в Палате депутатов Италии Грациано Дельрио заявил, что встреча прошла спокойно. На встрече не обсуждались вопросы распределения кресел в правительстве, отметил руководитель Демпартии в Сенате Адреа Маркуччи.

Еще одна встреча представителей партий намечена на среду, заявил руководитель "Движения 5 звезд" в Сенате Стефано Патуанелли.

СМИ со ссылкой на источники сообщали, что заключению соглашения по правительству могут помешать "личные амбиции" вице-премьера Италии Ди Майо. Источник в партии заявил телеканалу, что Ди Майо желает сохранить за собой пост вице-премьера, а также занять пост министра внутренних дел в новом правительстве и "не хочет слышать возражений" по этому вопросу. Сейчас должность главы МВД занимает глава партии "Лига" Маттео Сальвини, спровоцировавший политический кризис в Италии.

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Затем в канцелярии премьер-министра Италии Джузеппе Конте заявили, что Ди Майо никогда не просил отдать ему должность главы МВД. Это заявление и поспособствовало возобновлению переговоров "Движения 5 звезд" и Демократической партии, отмечают СМИ.

В то же время, газета "Репубблика" со ссылкой на источники в Демпартии пишет, что Ди Майо так и не отказался от претензий на пост вице-премьера в новом правительстве, которой он занимает и сейчас.

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В Демократической партии идею назначения Ди Майо на пост вице-премьера считают неприемлемой. "Такая схема невозможна", – заявил руководитель Демократической партии в Сенате Адреа Маркуччи.

Официально, в свою очередь, "Движение 5 звезд" сообщало, что не будет проводить встречи с Демократической партией до тех пор, пока они официально не подтвердят, что согласны на новое назначение Конте на должность премьер-министра.

Напомним, премьер-министр страны Джузеппе Конте объявил об отставке. Это решение стало неизбежным после выхода из правительства правопопулистской партии "Северная Лига за независимость Падании" во главе с вице-премьером правительства Маттео Сальвини, считающимся одним из итальянских друзей Владимира Путина. Он сделал это со словами, что в ЕС Италия является несвободной.

Напомним, ранее новости "Сегодня" уже писали, что из-за откровенно пророссийской позиции Сальвини прозвали "другом Путина". В частности, он называл "фальшивой" Революцию достоинства в Украине и заявлял о "законности" аннексии Крыма Россией.

О том, как жители Неаполя пытались взять штурмом мэрию города, когда в ней проводил встречу Сальвини, вы можете узнать в видеосюжете: 

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Италия переговоры коалиция

Источник: Интерфакс-Украина

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