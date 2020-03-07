В Италии из кранов потекло игристое вино: видео

В то время, как киевлян предупредили о зеленой воде из крана, на севере Италии из кранов потекла не вода, а необычная пенящаяся жидкость красного цвета с фруктовым запахом.

Как сообщает Daily Star, инцидент произошел в итальянской деревне Сеттекани в административной области Эмилия-Романья.

Субстанция в кранах итальянцев оказалась игристым вином Ламбруско Граспаросса, которое производят на местном винном заводе.

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Оказалось, что винный напиток попал в водопровод из-за технической неисправности в погребе винного завода, именно из-за которой вино и попало в трубы.

Местные власти поспешили успокоить сограждан, заверив их в том, что жидкость в кранах не представляет опасности для их здоровья.

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"Касательно сообщений о системе водоснабжения Сеттекани, мы хотели сообщить вам, что причиной этого стала внезапная авария на производственном предприятии в этом районе. Неполадка уже устранена, и проблем в водопроводе больше нет, мы заверяем, что это была утечка съедобной жидкости (вина), которая не наносит вреда организму", – заверили муниципальные власти.

Напомним, ранее в итальянском городе Фонтанелле произошел взрыв цистерны с белым игристым вином, в результате чего около 30 тысяч литров просекко вылились просто на землю.

А в прошлом году крупный пожар уничтожил не менее двух миллионов бутылок вина во Франции.

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