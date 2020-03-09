В Италии из-за коронавируса заключенные устроили бунты: есть погибшие

В итальянских тюрьмах из-за временного запрета на свидания с родными и друзьями вспыхнули массовые беспорядки. Эти меры приняли, чтобы помешать стремительному распространению нового коронавируса в стране, но заключенных это не остановило, сообщает Mirror.

Больше всего беды беспорядки натворили Модене, недалеко от Болоньи. Тут десятки заключенных подожгли камеру в учреждении и попытались сбежать. Нескольких охранников заключенные взяли в заложники. Солдаты армии и карабинеры окружили тюрьму, чтобы предотвратить побег заключенных в город.

Фото: Twitter

В результате бунта погибли шесть человек. Но местные чиновники не исключают, что причиной смерти двух из них могла стать передозировка. Кроме того, были ранены двое сотрудников. Охранников, которых взяли в заложники, освободили.

Отметим, что бунт начался, когда семьи некоторых заключенных протестовали возле здания. Беспорядки также произошли в тюрьмах в Неаполе, Милане, Фрозиноне, Палермо, Бари, Верчелли, Салерно и Алессандрии.

Напомним, что состоянием на сегодняшнее утро число людей, которые заразились COVID-19 во всем мире (в целом, более 70 стран), достигло 108 568 человек, 3813 из них скончались. Большинство случаев заболевания – 80 735 – зафиксированы в Китае.

Отметим, что в ближайшие недели в странах Европейского Союза ожидается всплеск заражения новым коронавирусом.

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