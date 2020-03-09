Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,69

В Италии из-за коронавируса заключенные устроили бунты: есть погибшие

9 марта, 15:23

Тина Наринецкая

Заключенным запретили видеться с родными и друзьями

В итальянских тюрьмах из-за временного запрета на свидания с родными и друзьями вспыхнули массовые беспорядки. Эти меры приняли, чтобы помешать стремительному распространению нового коронавируса в стране, но заключенных это не остановило, сообщает Mirror.

Больше всего беды беспорядки натворили Модене, недалеко от Болоньи. Тут десятки заключенных подожгли камеру в учреждении и попытались сбежать. Нескольких охранников заключенные взяли в заложники. Солдаты армии и карабинеры окружили тюрьму, чтобы предотвратить побег заключенных в город.

Фото: Twitter

В результате бунта погибли шесть человек. Но местные чиновники не исключают, что причиной смерти двух из них могла стать передозировка. Кроме того, были ранены двое сотрудников. Охранников, которых взяли в заложники, освободили.

Отметим, что бунт начался, когда семьи некоторых заключенных протестовали возле здания. Беспорядки также произошли в тюрьмах в Неаполе, Милане, Фрозиноне, Палермо, Бари, Верчелли, Салерно и Алессандрии.

Напомним, что состоянием на сегодняшнее утро число людей, которые заразились COVID-19 во всем мире (в целом, более 70 стран), достигло 108 568 человек, 3813 из них скончались. Большинство случаев заболевания – 80 735 – зафиксированы в Китае.

Отметим, что в ближайшие недели в странах Европейского Союза ожидается всплеск заражения новым коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Италия бунт тюрьма заключенные погибшие пострадавшие коронавирус

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус
Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Кремль готовит атаку
Кремль готовит атаку "русского мира" на Европу: дипломаты раскрыли планы МосквыПолитика
Эрдоган намекнул Макрону, что может отправить в Европу четыре миллиона беженцев
Эрдоган намекнул Макрону, что может отправить в Европу четыре миллиона беженцевДругие страны
Совбез ООН провел срочное заседание из-за ситуации в Сирии: о чем говорили
Совбез ООН провел срочное заседание из-за ситуации в Сирии: о чем говорилиДругие страны
Глава МИД Литвы прокомментировал замену Пристайко на Кулебу
Глава МИД Литвы прокомментировал замену Пристайко на КулебуПолитика
Берлускони завел любовницу на 53 года младше него
Берлускони завел любовницу на 53 года младше негоЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...