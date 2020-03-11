В Италии из-за коронавируса закрываются все магазины, бары и рестораны

Все торговые магазины, за исключением продуктовых и аптек, закрываются в Италии из-за риска распространения коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
"Я очень ценю ваши усилия. Но настал момент сделать следующий шаг. Мы закрываем всю коммерческую деятельность, пункты продаж, за исключением продуктовых магазинов и аптек", — заметил Конте.
Також он добавил о закрытии всех ресторанов и баров по всей стране. При этом остаются гарантированы услуги общественного транспорта и ряд основных услуг, включая работу банков и страховых компаний. "Фабрики остаются открыты при соблюдении всех мер предосторожности", — резюмировал премьер.
Напомним, что ранее из-за отмены в Италии массовых мероприятий Папа Римский выступил по интернету. В своем обращении к пастве Папа Римский Франциск Первый высказался о вирусе.
Добавим, что Италия вышла в лидеры по новым заражениям коронавирусом, в стране штурмуют супермаркеты. Итальянцы ринулись скупать картофель, сухари, молоко, сахар, муку и дезинфицирующие средства.
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