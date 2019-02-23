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В Италии из-за сильного ветра погибли три человека

Сегодня, 16:54

Два человека погибли из-за обрушения стены дома, и еще один – в результате падения дерева

В Италии непогода привела к гибели трех человек
В Италии непогода привела к гибели трех человек. Фото: Twitter
В Италии из-за сильного ветра погибли три человека //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/15c/bd7/5c715cbd7aeee.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/15c/bd7/5c715cbd7aeee.jpg Евросоюз Два человека погибли из-за обрушения стены дома, и еще один - в результате падения дерева

В Италии из-за непогоды – порывов сильного ветра, которые привели к разрушениям и падениям деревьев, – погибли три человека.

Так, в населенном пункте Алвито возле города Фрозиноне, из-за сильного ветра обвалилась стена дома, под обломками которой погибли два человека, сообщает ANSA.

Еще один человек получил тяжелые ранения вблизи Рима, когда на его автомобиль упало дерево. Позже от полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Схожий инцидент произошел также недалеко от Неаполя, где на автомобиль, котором находилась женщина с ребенком, упало дерево. Женщина получила травму головы, однако опасности для ее жизни нет. Ребенок серьезно не пострадал.

Непогода бушует и в регионе Кампания – там не работают школы, а также было приостановлено сообщение с ближайшими островами. Чрезвычайные службы региона предостерегли, что непогода сохранится и 24 февраля.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на всю ближайшую неделю синоптики ожидают резкого похолодания. Из Европы в Украину идет мощный холодный фронт, который несет резкое снижение температуры, дожди и снег. В течение следующих дней, вплоть до следующей недели, в Украине похолодает и пройдут дожди со снегом.

Между тем, 17 февраля Киев побил жаркий рекорд зимы. В Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского сообщили, что среднесуточная температура воздуха впервые за 139 лет составила +4,6 градусов, это на 0,1 градуса выше предыдущего рекордного значения.

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Тег Италия, ветер, непогода

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