В Италии изрисовали мурал главарю "ДНР"

Буквально за пару дней после появления на портрете лидера боевиков Александра Захарченко дописали "убийца"

Фото: Volodymyr Ariev/Facebook

В Италии, где ранее открылось "посольство" так называемой "ДНР", неизвестные "доработали" мурал в честь убитого в прошлом году лидера донбасских боевиков Александра Захарченко.

О появившемся в туринском районе Борго-Виттория портрете сообщил на своей странице народный депутат Украины Владимир Арьев, призвав членов украинской диаспоры "добавить к образу несколько художественных деталей, упущенных местными художниками".

"Местные власти Турина отказалась что-либо делать с "представительством" "ДНР", против которого наше посольство выступило еще в 2016 году. Очевидно, протест посольства против мурала возымеет тот же эффект", – написал он на своей странице в Facebook 4 сентября.

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Предположительно той же ночью на мурале появилась надпись "Assasino. Вбивця" (в переводе на русский – "убийца").

"Есть наши художники в Италии! Теперь он, мурал, творчески доработан. Можно сказать, завершенная композиция", – прокомментировал случившееся Арьев.

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В комментариях нардеп уточнил, что фактически изображение является не муралом – изображением чего-либо, нанесенным непосредственно на архитектурное сооружение, – а табличкой, которую прикрепили к фасаду здания.

Напомним, в прошлом году главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке. Взрыв произошел 31 августа в ресторане "Сепар".

Мы также писали, что в первую годовщину убийства, 31 августа 2019 года, в оккупированном Донецке открыли бюст Захарченко, который вызвал у пользователей соцсетей лишь смех.

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