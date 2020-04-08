В Италии количество тех, кто вылечился от COVID-19, установило новый рекорд

За последние 24 часа от коронавируса в Италии умерли 542 больных

В Италии рекордное количество больных выздоровело от коронавируса COVID-19, погибших все меньше.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Департамента гражданской защиты Италии.

За последние 24 часа от коронавируса в Италии умерли 542 больных. Это свидетельствует о постепенном стабильном снижении уровня смертности в связи с вирусом. Во вторник, 7 апреля, количество погибших составило 604, 6 апреля – 636.

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Количество тех, кто вылечился от вируса, установило новый рекорд: 2099. Этот показатель стабильно растет третий день подряд.

В то же время количество новых больных по сравнению с предыдущим днем ​​"прыгнуло вверх". За минувшие сутки 3836 человек заразились вирусом. 7 апреля – 3039.

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Количество пациентов, госпитализированных в интенсивную терапию, падает пятый день подряд. Сейчас их 3693, что на 99 меньше, чем было во вторник.

С начала эпидемии в Италии коронавирусом заразились 139 422 человека. 17 669 умерли, а 26 491 – выздоровели.

Между тем Украина продолжает помогать Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией. Сегодня утром, 8 апреля, из "Жулян" в Рим отправили еще один самолет с грузом в 5000 литров дезинфекционных жидкостей для нужд итальянских медиков.

Напомним, что в Италии спасать жизни людей помогают 20 украинских медиков: 13 врачей и 7 медсестер. Итальянцы очень тепло встретили украинских медиков.

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