В Италии коронавирус уже забрал 10 тысяч жизней

Число умерших от коронавирусной инфекции в Италии за последние сутки составило 889. Таким образом, общее число летальных исходов в стране с начала пандемии превысило 10 тысяч. Об этом сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

"На сегодня зараженных 70 065, что на 3 651 больше, чем накануне. Из них 3 856 — в отделениях интенсивной терапии. Общее число излечившихся — 12 384, на 1 434 больше, чем в предыдущий день", — сообщил Боррелли.

27 марта заразившихся было выше — 4 401, тогда как растет число излечившихся, которых в сутки до сих пор лишь крайне редко достигало тысячи. Общее число умерших — 10 023. Только накануне был достигнут новый антирекорд, когда за сутки зарегистрировали 968 смертей от вызываемого коронавирусом заболевания и его последствиями. Хотя к ним и прибавились 50, не учтенные накануне. Общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 92 472, уступая только США, где более 110 тысяч заразившихся.

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Сам Боррелли вернулся после непродолжительного недомогания. Он прошел тест на коронавирус, который оказался отрицательным.

Напомним, что ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил за выработку серьезного ответа Евросоюза на пандемию коронавируса и связанный с нею кризис.

Пока в Италии люди гибнут сотнями от коронавируса, биолог-генетик Александр Коляда рассказал, светит ли Украине такая перспектива.

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