В Италии на избирательных участках царит хаос и наблюдаются очереди

Во время парламентских выборов в Италии на многих избирательных участках образовались длинные очереди, люди также жалуются на некомпетентность членов избирательных комиссий.

Об этом сообщает DW.

"Процесс голосования в воскресенье, 4 марта, замедляется вследствие путаницы из-за нового избирательного законодательства, выявления недействительных бюллетеней и повышенных мер безопасности", – говорится в сообщении.

В частности, в административном центре Сицилии Палермо около 200 избирательных участков открылись с опозданием, поскольку необходимо было заново напечатать бюллетени. Мэр города Леолука Орландо извинился перед избирателями за неудобства, подчеркнув, что "это новое избирательное законодательство привело к серьезным проблемам и в других частях Италии".

Также раздается немало критики из-за ошибок и некомпетентных действий членов избирательных комиссий. Учитывая трудности в мэрии Рима призвали граждан приходить на участки как минимум за час до их официального закрытия. По состоянию на 12 часов дня явка составила 19,3 процента – впрочем, в Италии традиционно активность избирателей растет во второй половине дня.

Избирательные участки будут работать в Италии до 23 часов по местному времени (до полночи по-киевскому). Результаты экзит-полов будут обнародованы сразу после закрытия, а первые предварительные итоги станут известны ночью. Окончательных результатов следует ожидать ближе к обеду 5 марта.

В Италии право голоса имеют 46 миллионов граждан.

Победу на выборах может получить коалиция партий во главе с Берлускони. Партии политика "Вперед, Италия" (Forza Italia) и ее союзникам – правопопулистской "Лиге Севера" и националистической "Братья Италии" – прогнозируют поддержку от 35 до 37 процентов избирателей.

Берлускони не имеет права занимать государственные должности из-за судимости. Если его блок победит, он обещает выдвинуть кандидатом на пост премьер-министра действующего председателя Европейского парламента Антонио Таяни.

Согласно опросам популистское "Движение пяти звезд" (M5S) может рассчитывать на приблизительно 27-29 процентов голосов избирателей. Политическую силу ныне возглавляет 31-летний Луиджи Ди Майо, бывший футбольный стюард и официант, который с 2013 года занимает должность вице-спикера нижней палаты итальянского парламента.

Ранее сообщалось, что активистка организация скандальной женской организации Femen обнажила грудь на избирательном участке в Италии, где сегодня стартовали парламентские выборы, во время голосования бывшего премьер-министра государства Сильвио Берлускони