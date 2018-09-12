В Италии нашли уникальный клад времен Римской империи

Монеты в отличном состоянии, говорят археологи, о рыночной стоимости сенсационной находки специалисты пока ничего не говорят

В Италии нашли амфору с тремя сотнями золотых монет Римской империи. Уникальный клад обнаружили во время раскопок на территории закрытого театра в городе Комо на севере страны. Монеты в отличном состоянии, говорят археологи. О рыночной стоимости сенсационной находки специалисты пока ничего не говорят.

Ранее сообщалось, что археологи в Грузии обнаружили клад с золотыми и бронзовыми монетами периода XII-XIII веков в ходе раскопок, проводимых на территории Тетрицкаройского муниципалитета (регион Квемо-Картли), на развалинах древнего города-крепости Самшвилде. Монеты находились в деревянном ящике, который нашли под уровнем пола одного из помещений в цитадели.

Ранее, на Мамай-горе в Запорожье археологи обнаружили необычный комплекс, дебаты об отнесении его к той или иной культуре продолжались часами.



Также на территории Митрополичьего сада Национального Киево-Печерского заповедника археологи раскопали остатки оборонительной стены Киево-Печерского монастыря XII века. По словам исследователей, уникальность стены в конструкции ее фундамента, которая ранее не встречалась.