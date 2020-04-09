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В Италии обрушился автомобильный мост (видео последствий)

9 апреля, 22:27

Сергей Пономаренко

В момент обвала на мосту были два фургона

В Италии, которая сейчас переживает вспышку коронавируса, обрушилась автомобильная переправа. Это случилось в регионе Тоскана. Рухнул участок моста, который пролегал прямо над рекой.

В момент обвала на мосту были два фургона. Они упали в воду. Один водитель отделался испугом. А вот второго с травмами отправили в больницу. В районе аварии движение транспорта ограничили.

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Известно, что мост проверяли несколько месяцев назад: в асфальте была трещина, которая постепенно увеличивалась из-за сильных осадков. Но муниципальные власти тогда заявили, что опасности трещина не представляет.

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Ранее "Сегодня" писали, как в Николаеве рухнул понтонный мост через реку Ингул.Металлическая конструкция отделилась от бетонной части со стороны набережной и упала в воду. Мост получил серьезные повреждение и стал непригоден для передвижения.

Кроме того, мы сообщали, что в России водитель снял, как прямо перед ним обрушился мост.Авто, регистратор с которого снял обрушение, упало в образовавшийся провал, но никто не пострадал.

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Италия обвал мост обрушение

Источник: Сегодня

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