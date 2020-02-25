В Италии от коронавируса умер еще один человек

Это седьмой смертельный случай от вируса в стране

Власти Италии, которая стала главным европейским очагом болезни, подтвердили еще одну смерть от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ANSA.

Сообщается, что умер 62-летний итальянец в больнице Сант-Анна в итальянском городе Комо. Сюда он был переведен на выходных из больницы Сант-Анджело-Лодиджано, которая находится в регионе Ломбардия, где ранее зафиксировали резкую вспышку заболеваний.

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Также отмечается, что умерший имел ряд важных хронических заболеваний в прошлом. 23 февраля его состояние резко ухудшилось, и медработники Сант-Анны были вынуждены перевести его из отделения инфекционных заболеваний в реанимацию, где впоследствии он скончался.

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Напомним, по состоянию на 19:00 24 февраля, коронавирусом в Италии заразились 229 человек: 172 в регионе Ломбардия, 32 – Венето, остальные – в Эмилии Романия, Пьемонте и Лацио, а также – в городе Рим. Украинцев среди них нет.

На фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции в Италии, которая стала главным европейским очагом болезни, в Украине вводятся дополнительные меры предосторожности. Как заявил 24 февраля председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, начиная с 20:00 этого дня в аэропортах "Борисполь" и "Жуляны" вводится обязательная температурная проверка для всех прибывающих из Италии.

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