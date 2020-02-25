Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,5
26,51

В Италии от коронавируса умер еще один человек

25 февраля, 00:52

Это седьмой смертельный случай от вируса в стране

Власти Италии, которая стала главным европейским очагом болезни, подтвердили еще одну смерть от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ANSA.

Сообщается, что умер 62-летний итальянец в больнице Сант-Анна в итальянском городе Комо. Сюда он был переведен на выходных из больницы Сант-Анджело-Лодиджано, которая находится в регионе Ломбардия, где ранее зафиксировали резкую вспышку заболеваний.

Реклама

Также отмечается, что умерший имел ряд важных хронических заболеваний в прошлом. 23 февраля его состояние резко ухудшилось, и медработники Сант-Анны были вынуждены перевести его из отделения инфекционных заболеваний в реанимацию, где впоследствии он скончался.

В тренде
Евросоюз решил бороться с распространением коронавируса: подробности

Напомним, по состоянию на 19:00 24 февраля, коронавирусом в Италии заразились 229 человек: 172 в регионе Ломбардия, 32 – Венето, остальные – в Эмилии Романия, Пьемонте и Лацио, а также – в городе Рим. Украинцев среди них нет.

На фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции в Италии, которая стала главным европейским очагом болезни, в Украине вводятся дополнительные меры предосторожности. Как заявил 24 февраля председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, начиная с 20:00 этого дня в аэропортах "Борисполь" и "Жуляны" вводится обязательная температурная проверка для всех прибывающих из Италии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Италия смерть коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус проник в 34 страны: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения
Коронавирус проник в 34 страны: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Жуткая находка в Бельгии: обнаружены стены из человеческих костей
Жуткая находка в Бельгии: обнаружены стены из человеческих костейЕвросоюз
В Брюсселе сделали четко заявление по США: Отношения не могут быть прежними
В Брюсселе сделали четко заявление по США: Отношения не могут быть прежнимиЕвросоюз
Польша предложила изменить
Польша предложила изменить "нормандский формат": США и ЕС должны быть его частьюПолитика
"Будьте осторожны при сделках с Россией": Пристайко припомнил Земану историю с ЯнуковичемПолитика
Депортация и запрет на въезд: в Польше попались украинцы-нелегалы
Депортация и запрет на въезд: в Польше попались украинцы-нелегалыЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...