В Италии от коронавируса умерла еще одна украинка: в соцсетях сообщили подробности

В Италии, где от коронавируса умерло больше людей, чем в Китае, от заражения Covid-19 умерла еще одна украинка. Об этом в Facebook сообщил глава Христианского общества украинцев в Италии Олеся Городецкого.

"Сообщают наши соотечественники, что 19 марта, в городке Романо ди Ломбардия, в провинции Бергамо, от коронавируса умерла еще одна гражданка Украины, Галина, из Львовской области. Это уже вторая жертва коронавируса среди украинской общины в Италии", - отметил он.

Городецкий добавил, что в комментариях ему сообщают, что это не вторая, а шестая смерть украинцев в Италии.

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Официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, 13 марта в Министерстве иностранных дел сообщили, что в итальянской провинции Брешиа умерла украинка Раиса Малышева, у которой ранее диагностировали коронавирус.

Напомним, украинец рассказал, что способствовало быстрому распространению коронавируса в Италии.

Согласно последним данным, всего в мире коронавирусом заразились более 244 тысяч человек, 86 тысяч из них удалось вылечиться, умерли более 10 тысяч человек.

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