Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,27
29,79

В Италии от коронавируса умерло больше людей, чем в Китае

19 марта, 20:27

Елена Кузьмич

Всего с начала вспышки умерли 3405 человек

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызываемого коронавирусом, составило 427 человек. Всего с начала вспышки опасной болезни умерли 3405 человек.

Об этом заявил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

Данные указывают, что в Италии летальных исходов больше, чем к настоящему моменту зарегистрировано в Китае (3245). "Число излечившихся достигло 4440, в настоящее время инфицированы 33190 человек — на 4480 больше, чем вчера", — уточнил Боррелли.

Реклама

В общей сложности вирусом с начала пандемии заразились более 41 тысячи человек, включая поправившихся и умерших.

Украинец Михаил Гринев, проживающий в испанской Каталонии, рассказал о мерах, которые принимает Мадрид для сдерживания эпидемииCOVID-19.

В тренде
"Три человека на весь трамвай": украинец рассказал, что происходит в охваченном коронавирусом Милане

А врач из итальянского Бергамо рассказал о тяжелейшей ситуации, связанной с коронавирусом в городе. Свободных мест в больнице нет, большинство больных – на аппаратах искусственной вентиляции легких, родственников не пускают вообще.

По данным на утро 19 марта в мире зарегистрировано 218 815 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 84 114 человека. В самом Китае эпидемию фактически победили – новые случаи еще есть, но власти утверждают, что заразились они не в КНР.

Стремительно распространяется вирус в Испании и Франции.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Италия Китай смерть эпидемия коронавирус

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: лаборатория Лондона сообщила о результатах
Коронавирус в Украине: лаборатория Лондона сообщила о результатахУкраина
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробностиДругие страны
Причастные к катастрофе MH17 участвовали в аннексии Крыма
Причастные к катастрофе MH17 участвовали в аннексии КрымаРоссия
Консульство Украины в Чехии закрыло двери перед соотечественниками: фото
Консульство Украины в Чехии закрыло двери перед соотечественниками: фотоЕвросоюз
Коронавирус: в правительстве Великобритании дали неутешительный прогноз
Коронавирус: в правительстве Великобритании дали неутешительный прогнозЕвросоюз
Не только коронавирус: за последние 100 лет мир пережил четыре пандемии
Не только коронавирус: за последние 100 лет мир пережил четыре пандемииДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...