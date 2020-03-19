В Италии от коронавируса умерло больше людей, чем в Китае

Всего с начала вспышки умерли 3405 человек

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызываемого коронавирусом, составило 427 человек. Всего с начала вспышки опасной болезни умерли 3405 человек.

Об этом заявил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

Данные указывают, что в Италии летальных исходов больше, чем к настоящему моменту зарегистрировано в Китае (3245). "Число излечившихся достигло 4440, в настоящее время инфицированы 33190 человек — на 4480 больше, чем вчера", — уточнил Боррелли.

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В общей сложности вирусом с начала пандемии заразились более 41 тысячи человек, включая поправившихся и умерших.

Украинец Михаил Гринев, проживающий в испанской Каталонии, рассказал о мерах, которые принимает Мадрид для сдерживания эпидемииCOVID-19.

А врач из итальянского Бергамо рассказал о тяжелейшей ситуации, связанной с коронавирусом в городе. Свободных мест в больнице нет, большинство больных – на аппаратах искусственной вентиляции легких, родственников не пускают вообще.

По данным на утро 19 марта в мире зарегистрировано 218 815 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 84 114 человека. В самом Китае эпидемию фактически победили – новые случаи еще есть, но власти утверждают, что заразились они не в КНР.

Стремительно распространяется вирус в Испании и Франции.

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