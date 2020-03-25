В Италии от коронавируса уже умерли 7500 человек

В охваченной эпидемией коронавирусной инфекции Италии число скончавшихся от SARS-CoV-2 25 марта достигло 7503 человек, что на 683 больше дня предыдущего, но 60 человек меньше, чем днем ранее, сообщает департамент гражданской защиты.

"Сегодня мы зарегистрировали смерть 683 пациентов. Общее число жертв составило 7503. Число инфицированных [в настоящий момент] составляет 57521. За последние сутки вылечились 1036 пациентов, всего 9362", — сказал представитель департамент.

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Напомним, в Италии нарушители правил карантина будут платить 3 тыс. евро штрафа .

Также напомним, что в Италии число зараженных SARS-CoV-2 24 марта достигло 69 176 человек (что на 5249 человек больше, чем днем ранее, прирост составил 8,2%). По данным службы гражданской обороны, из них 6820 умерли (+743) и 8326 выздоровели (+894).

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что из больницы города Кодоньо (северная область Италии – Ломбардия) выписали 38-летнего Маттиа, которого считают первым "нулевым пациентом"- с него началась локальная вспышка нового коронавируса.

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