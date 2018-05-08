Из-за массовой забастовки в Италии отменили более 700 авиарейсов

Вчера, 15:25

В стране бастуют работники государственного авиадиспетчера

Фото: pixabay
Фото: pixabay

В Италии в результате забастовки работников государственного авиадиспетчера ENAV по всей стране был отменен 721 авиарейс. Об этом передает Ansa.

Забастовку объявили сразу несколько профсоюзов. Часть участников акции приостановили работу с 10:00 до 18:00 по местному времени, а часть – с 13:00 до 17:00. В частности "остановились" аэропорты Рима, Милана, Неаполя, Венеции и Болоньи.

Транспортники протестуют против планов властей по приватизации и либерализации рынка пассажирских перевозок.

Крупнейший авиаперевозчик Италии Alitalia объявил об отмене более 200 рейсов, также отменили рейсы авиакомпании Ryanair, easyJet и British Airways.

Как известно, Европейская комиссия начала расследование, чтобы оценить, не нарушило ли правительство Италии правила ЕС, предоставив кредит авиакомпании Alitalia на общую сумму 900 млн евро.

Ранее в Германии масштабная забастовка работников государственных и коммунальных предприятий парализовала работу нескольких аэропортов, что привело к отмене более тысячи рейсов.

Также забастовка сотрудников, которые требуют повышения зарплат, прошла во Франции. Около 30% рейсов французской авиакомпании Air France 7 апреля были отменены из-за забастовок сотрудников, которые требуют повышения зарплат. Забастовка распространилась как на внутренние, так и международные рейсы. В аэропортах "Шарль де Голль" и "Орли" пришлось отменить около 25% рейсов. Агентство отмечает, что это пятая забастовка компании с начала февраля 2018 года. Сотрудники просят поднять им зарплату на 6%.
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