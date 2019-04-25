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В Италии пациентка играла на скрипке во время операции на головном мозге

Сегодня, 23:00

Операция длилась пять часов и прошла успешно

Фото: Pixabay

Врачи южного итальянского города Таранто провели уникальную операцию, аналогов которой немного не только в Италии, но и в мире. 23-летняя пациентка, у которой была диагностирована опухоль мозга, играла на скрипке во время операции.

Как пояснили врачи, специфика местонахождения опухоли требовала, чтобы больная во время операции оставалась в сознании. Таким образом, была применена сложная формула местной анестезии.

"Такая техника применяется в случаях, когда есть опасность при операции нарушить ряд неврологических функций, например, речи или координации. Во время операции требуется обратная реакция пациента, его участие в процессе", — пояснили медики.

Молодая женщина — профессиональная скрипачка. Ей стало плохо после концерта. Больная была срочно доставлена в отделение скорой помощи, где врачи поставили диагноз. Однако опухоль оказалась операбельной, несмотря на сложное расположение, затрагивающее важные центры головного мозга. Тогда врачи предложили ей играть на любимом инструменте во время операции.

"Разумеется, непросто добиться такого уровня кооперации от пациента. Кажется странным, но во время операции мы говорим с пациентом, объясняя, что делаем. Это помогает лучше наблюдать за состоянием больного, следить за реакцией", — рассказал хирург Джованни Баттиста Костелла.

Он уточнил, что операция длилась пять часов и прошла успешно.

Напомним, ученые впервые создали на 3D-принтере сердце из тканей человека. Исследователи собираются через 10 лет "печатать" любые органы из тканей человека, которому нужна пересадка.


Как сообщалось, в США впервые пересадили почки от живого ВИЧ-инфицированного донора. Ранее для подобных операций использовались только органы, пожертвованные донорами посмертно.

Напомним, в Украине робот Да Винчи провел уникальную операцию по удалению раковой опухоли. Изобретение NASA теперь есть в Украине и уже известна примерная стоимость операции.


Также мы писали, что в Украине представили программу по кардиохирургии, которая позволит проводить уникальные операции на сердце. Прорыв в украинской хирургии стал возможен благодаря разработкам отечественных светил науки – спасать смогут и младенцев, и стариков.

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Тег медики, Скрипка, врачи, операция, опухоль, хирург, диагноз

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Источник:

ТАСС

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